'Videogiochi e porno sono il rifugio degli uomini criticati per la loro virilità' per un senatore USA

Il senatore Josh Hawley, repubblicano del Missouri, è salito sul palco della National Conservatism Conference per pronunciare un lungo discorso e per lanciare l'allarme sul calo dei tassi di matrimonio e della frequenza al college, e ha sostenuto che sempre più uomini stanno abbandonando la forza lavoro e si stanno ritirando nel porno e nei videogiochi.

"La responsabilità è uno dei più grandi doni di Dio all'umanità e gli uomini devono essere ritenuti responsabili delle loro azioni", ha detto Hawley. "Eppure, possiamo essere sorpresi che dopo anni in cui ci è stato detto che sono loro il problema, che la loro virilità è il problema, sempre più uomini si stanno ritirando nell'ozio, della pornografia e dei videogiochi?"

Ha continuato citando, come esempio di questa crescente coorte di peccatori, Jay Wells, un uomo dell'Ohio che ha recentemente abbandonato il college. "Ho trovato il commento di un giovane al Wall Street Journal particolarmente evocativo e particolarmente straziante", ha detto Hawley. Wells attualmente vive con sua madre e consegna pallet di Coca Cola a Toledo per 20 dollari l'ora.

Hawley ha concluso il suo discorso con un appello per aumentare il numero di posti di lavoro nell'industria negli Stati Uniti, creando nuovi crediti d'imposta per il matrimonio.

Josh Hawley says more men today are watching porn and playing video games because their masculinity has been criticized. pic.twitter.com/R0eXdRSYNT — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 1, 2021

Non è la prima volta che sentiamo qualcosa di simile. Il senatore Ben Sasse, repubblicano del Nebraska, nel suo libro del 2017, The Vanishing American Adult, scrive: "cinque milioni di americani, più delle popolazioni combinate di Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming e Montana, consumano quarantacinque ore di videogiochi a settimana".

Gli studi hanno tracciato correlazioni tra la crescita dei videogiochi e un calo del numero di ore che gli uomini più giovani trascorrono in media a lavorare, ma hanno attribuito il passaggio soprattutto a salari bassi.

Fonte: Kotaku.