PS5 e DualSense, nuove colorazioni ufficiali in arrivo! Ecco tutti i dettagli su cover e controller

PlayStation ha annunciato, in un post sul blog, che lancerà nuovi colori per il controller DualSense per la console PlayStation 5. Questi nuovi colori sono anche accompagnati da cover personalizzate abbinate per la console stessa.

I nuovi colori si chiamano Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple, e le cover saranno disponibili in questi tre colori (rosa, blu e viola) oltre ai due colori extra già esistenti del controller, rosso scuro e nero.

Come spiega il post, le cover della console possono essere facilmente sostituite e quelle nuove installate. Ci saranno versioni sia per la versione PlayStation 5 con lettore di dischi che per l'edizione digitale. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle immagini e ad un video focalizzato sui coloratissimi controller DualSense.

I controller saranno disponibili dal mese prossimo, a gennaio. Le cover per console PS5 Midnight Black e Cosmic Red saranno disponibili a partire da gennaio 2022 in Italia. Nel corso della prima metà del 2022, poi, verranno lanciate anche le cover per console PS5 Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.

Fonte: PlayStation Blog