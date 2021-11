Videogiochi con volti sempre più realistici: uno studio lavora a nuove incredibili tecnologie per le animazioni facciali

I volti fotorealistici nei videogiochi sono con noi da un po', ma sono ancora molto lontani da ciò che chiamereste "realistico", poiché mentre i poligoni e le texture si sono perfezionati, le animazioni facciali rimangono ancora indietro.

Imitare le sfumature delle espressioni facciali umane è chiaramente un lavoro molto duro, e i team hanno percorso molta strada da Goldeneye a Half-Life 2 a Yakuza. Tuttavia, si stanno ancora facendo progressi, e mentre siamo tutti abituati ad accettare il fatto che i personaggi dei videogiochi possono sembrare reali finché non aprono bocca o provano a sembrare spaventati, un giorno arriveremo a espressioni facciali quasi reali.

A questo sta lavorando lo studio VFX Ziva Dynamics, i cui esempi basati su Unreal Engine mostrano la creazione di una tecnologia di animazione facciale che è capace di cose davvero eccezionali.

Tutto ciò in tempo reale sembra più che buono, persino eccellente, ma anche non molto oltre quello a cui siamo abituati al momento. Tuttavia, quando si esegue lo stesso modello attraverso alcuni terabyte di dati di riferimento e si passa a un apprendimento IA, si arriva risultati incredibili:

Mentre Ziva lavora nell'industria dell'intrattenimento, dalla TV ai film, questa tecnologia ha in mente in particolare l'industria dei videogiochi, poiché consentirebbe agli sviluppatori di introdurre un'intera gamma di emozioni facciali che sono difficili se non impossibili da trasmettere al momento.

Che ne dite?

Fonte: Kotaku.