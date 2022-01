Walmart si prepara ad entrare nel Metaverso con NFT e criptovalute

Il gigante statunitense della vendita al dettaglio Walmart Inc sembra destinato a prendere piede nel mondo del Metaverso, delle criptovalute e degli NFT. Secondo le informazioni rivelate, Walmart ha depositato diversi nuovi marchi alla fine del mese scorso che indicano la sua intenzione di produrre e vendere beni virtuali, inclusi elettronica, decorazioni per la casa, giocattoli, articoli sportivi e prodotti per la cura personale. In un'altra richiesta, la società ha affermato che avrebbe offerto agli utenti criptovaluta e NFT.

Secondo l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, Walmart ha presentato un totale di 7 domande distrettuali il 30 dicembre. In una dichiarazione, Walmart ha affermato che "esplora continuamente come le tecnologie emergenti possano plasmare le future esperienze di acquisto".

"Stiamo testando nuove idee tutto il tempo", ha affermato l'azienda. "Alcune idee diventano prodotti o servizi offerti ai clienti. Altre vengono testate e prese in esame per le mosse future".

Walmart è solo l'ultima delle aziende ad essere ingolosita dal Metaverso: ricordiamo che in ambito videoludico anche Ubisoft e Square Enix si sono dette favorevoli.

Fonte: Engadget