'Warhammer' non è 'World of Warcraft': Henry Cavill corregge Graham Norton nel suo talk show

Henry Cavill è stato protagonista di un simpatico intervento nel Graham Norton Show, uno dei talk show in cui varie celebrità vengono invitate per parlare e promuovere le produzioni in cui sono impegnate. Il volto televisivo di Geralt di Rivia era lì proprio per promuovere la seconda stagione di The Witcher, in arrivo prossimamente su Netflix.

Nello show c'è stato posto per alcune domande relative ad hobby e passioni dell'attore, e tra queste figura la creazione di miniature di Warhammer, erroneamente chiamato da Norton "World of Warcraft". Il conduttore non è esattamente "del mestiere", dunque è lecita la sua confusione al riguardo, ma è stato comunque bello vedere Henry Cavill precisare anche il fatto che ci sono due aspetti nell'hobby: la creazione e la pittura di miniature da un lato, e il gioco all'atto pratico dall'altro. "Metti insieme piccoli eserciti e combatti contro l'esercito di qualcun altro. È divertente! Sembra ridicolo, ma è divertente".

Tra l'altro, Cavill sembra anche aver reclutato Tom Holland, interprete di Spider-Man nonché altro ospite dello show, ora dettosi interessato all'hobby. Inoltre, ai The Game Awards è stato annunciato Warhammer 40K Space Marine 2: Cavill ne sarà contento, essendo anche videogiocatore appassionato.

Fonte: PC Gamer