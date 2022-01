Xbox ha cambiato i rapporti con Activision dopo gli ultimi scandali ma Spencer non vuole gogne pubbliche

Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha affermato di non credere che il suo lavoro sia "punire altre società" come Activision Blizzard per le loro trasgressioni.

Tuttavia, il dirigente ha confermato di aver "cambiato il modo in cui facciamo determinate cose" con il publisher di Call of Duty, a seguito delle recenti accuse di abuso.

Activision Blizzard sta attualmente affrontando molteplici indagini su presunte aggressioni sessuali e molestie nei confronti di dipendenti di sesso femminile.

Un report del Wall Street Journal lo scorso novembre affermava che il CEO dell'azienda Bobby Kotick era a conoscenza di varie accuse di cattiva condotta sessuale e aveva persino bloccato personalmente il licenziamento dell'ex capo di Treyarch Bunting dopo che il veterano di Call of Duty era stato accusato di molestie sessuali nel 2017.

Pochi giorni dopo, Spencer ha scritto un'e-mail interna inviata allo staff di Xbox in cui diceva che stava "valutando tutti gli aspetti del [suo] rapporto con Activision Blizzard e apportando continui adeguamenti proattivi".

Ma in un'intervista del New York Times pubblicata ieri, il dirigente è stato cauto su cosa significasse effettivamente la sua affermazione, dopo che è stato sottolineato che Xbox Live ha svolto un ruolo significativo nel successo iniziale e continuo di Call of Duty.

"Il lavoro che facciamo in particolare con un partner come Activision è qualcosa di cui, ovviamente, non parlerò pubblicamente. Abbiamo cambiato il modo in cui facciamo certe cose con loro e loro ne sono consapevoli".

Spencer ha ribadito che i report sulla tossicità sul posto di lavoro "lo hanno rattristato e disgustato", osservando anche che "la storia di Xbox non è immacolata". Ha continuato a discutere di quello che ha chiamato il "momento della festa da ballo della GDC" della compagnia nel 2016, quando donne poco vestite sono state assunte per esibirsi.

Sebbene dispiaciuto, ha detto che Xbox ha imparato a essere un'azienda migliore grazie all'evento e che preferirebbe aiutare gli altri a fare lo stesso piuttosto che rimproverarli per le proprie trasgressioni.

"Preferirei di gran lunga aiutare con il viaggio che abbiamo fatto con Xbox condividendo ciò che abbiamo fatto e ciò che abbiamo costruito, piuttosto che entrare in qualsiasi tipo di agitazione con le altre aziende", ha detto.

A luglio, Activision Blizzard è stata citata in giudizio dal California Department of Fair Employment and Housing a causa della sua mancata gestione delle molestie sessuali e della discriminazione nei confronti delle dipendenti di sesso femminile.

La causa includeva affermazioni secondo cui una dipendente Blizzard si è suicidata dopo che colleghi uomini le avevano passato foto di lei nuda. È stato anche riferito che Kotick era a conoscenza del presunto stupro di una ex dipendente di Sledgehammer Games da parte di un supervisore maschio nel 2016 e nel 2017.

Questi esempi sono stati presentati a Spencer durante l'intervista al New York Times e gli è stato chiesto cosa bisognerebbe fare quando c'è un problema come questo nell'industria dei videogiochi.

"Bisogna che le persone si sentano in grado di riferire e parlare di ciò che sta accadendo", ha risposto. "Questo è per la sicurezza delle persone. Avere linee di comunicazione aperte in cui le persone possono riferire sulla loro esperienza vissuta nei nostri team, è fondamentale".

"In termini di lavoro che svolgiamo con altre aziende, ancora una volta, preferirei aiutare altre aziende piuttosto che cercare di punire. Non credo che il mio lavoro sia punire altre società".

Fonte: VGC.