Xbox vuole fornire un 'flusso costante di grandi giochi'

Ci sono molti sviluppatori di talento che lavorano sotto Xbox ora e, secondo il boss Phil Spencer, l'obiettivo da qui in poi è quello di fornire un flusso continuo di "grandi" contenuti.

Spencer ha toccato questo argomento durante il podcast di Xbox Era, e ha notato come Microsoft non abbia ancora raggiunto questo punto, poiché non c'è un "grande gioco" in questo trimestre.

"Abbiamo molti fantastici giochi in fase di sviluppo... Vogliamo arrivare al punto in cui ci sarà un flusso costante di fantastici giochi in arrivo. Non abbiamo un gioco importante in questo trimestre, quindi Matt Booty e i tutti i team vogliono arrivare al punto in cui in nostri fan potranno entusiasmarsi regolarmente".

Il servizio Game Pass di Microsoft per Xbox e PC è probabilmente un fattore chiave dietro la volontà di Xbox di mantenere un "flusso costante di fantastici giochi" in futuro, con nuovi giochi che arrivano direttamente su questo servizio al day one e incoraggiano anche i giocatori a rimanere abbonati.

L'acquisizione da parte di Xbox della società madre di Bethesda (e di Activision Blizzard nel prossimo futuro) rafforzerà ulteriormente le offerte di Microsoft.

Anche se Spencer potrebbe non ritenere che i suoi studi abbiano ancora creato un "flusso costante" di grandi giochi, tra i lati positivi, Microsoft è stata recentemente nominata da Metacritic come il miglior publisher dell'anno scorso.

Fonte: Purexbox.