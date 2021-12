Xbox Game Pass nel 2021 ha aggiunto giochi per un valore di oltre $6.300

Secondo quanto riferito, il valore dei titoli aggiunti a Xbox Game Pass nel 2021 ha superato i 6.300 dollari.

Secondo i calcoli di The Loadout, i nuovi giochi introdotti sul servizio e nelle librerie console e PC quest'anno valevano $6.317,35 in totale.

La cifra si basa sul prezzo di ciascun gioco su Microsoft Store.

Le nuove aggiunte di marzo avevano un valore più alto di qualsiasi altro mese nel 2021, $964,67, mentre le aggiunte di aprile valevano meno di tutte le altre, $330,91, afferma il report.

Xbox Game Pass è stato lanciato a giugno 2017 ed è diventato fondamentale per l'attività di Microsoft, attirando oltre 18 milioni di abbonati a gennaio 2021, secondo l'ultimo dato pubblicamente annunciato.

Il servizio offre ai membri l'accesso a oltre 100 titoli, inclusi tutti i giochi first party al momento del lancio, per $10 al mese su console o PC. Per $ 15, gli utenti possono accedere ai giochi su console, PC e dispositivi mobile, anche tramite Xbox Cloud Gaming.

In una recente intervista, il boss di Xbox Phil Spencer ha affermato che Xbox Game Pass è già "sostenibile" nel suo stato attuale.

Questo mese Microsoft ha rinominato Xbox Game Pass per PC in "PC Game Pass" per separare più chiaramente il servizio dalla sua versione per console.

Dieci nuovi titoli sono stati aggiunti a Xbox Game Pass la scorsa settimana tra cui Firewatch, Mortal Kombat 11, The Gunk e Broken Age.

Fonte: VGC.