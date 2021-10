'Xbox Game Pass è una benedizione'

Everspace 2 di Rockfish Games, attualmente in accesso anticipato, è stato recentemente lanciato su Xbox Game Pass per PC attraverso il suo programma di anteprima. In seguito, un recente aggiornamento su Steam da parte del team di sviluppo ha elogiato l'iniziativa del servizio di abbonamento di Microsoft.

Rockfish Games ha elogiato i dirigenti di Microsoft per la libertà che hanno offerto durante questo processo. Il team ha anche affermato che è stata una grande opportunità lavorare con uno dei più grandi titolari di piattaforme, soprattutto considerando le umili radici dello studio. Le entrate aggiuntive generate dall'accordo hanno anche permesso allo sviluppatore di assumere risorse aggiuntive e, per estensione, di ottenere un tempo aggiuntivo di circa 6-9 mesi per lavorare e perfezionare il gioco.

"Prima di tutto, se uno dei più grandi proprietari di piattaforme decide di collaborare con uno studio indipendente questo da solo è un enorme risultato perché a) tali accordi possono cambiare le regole del gioco per gli studi indipendenti come noi, soprattutto perché sono rari con così tanti altri grandi titoli che competono per i riflettori in tutto il mondo; b) perché una manciata di persone molto esperte che lavorano in grandi aziende si stanno mettendo a dura prova confidando che manterremo le nostre promesse anche se le cose si complicano; e c) perché grazie ai notevoli canoni di licenza pagati senza alcun vincolo per quanto riguarda il cambio di direzione creativa è probabilmente il meglio che può capitare a uno studio indipendente".

"Grazie a questo importante accordo, possiamo permetterci di lavorare altri 6-9 mesi sulla versione completa e assicurarci che anche l'endgame di Everspace 2 valga la pena", ha aggiunto lo sviluppatore. "Stiamo anche aggiungendo ulteriori artisti e sviluppatori esterni al roster, spendendo ancora più budget per la rifinitura finale di tutte le location realizzate a mano e i filmati di gioco, evitando la prevista concorrenza agguerrita di diversi titoli AA e AAA in uscita nella seconda metà del 2022."

Everspace 2 è disponibile in accesso anticipato su PC e sarà lanciato nella versione finale su PC, PlayStation e Xbox nel 2023.

Fonte: Gamingbolt.