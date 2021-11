Xbox Game Pass a novembre un grande mese con Forza Horizon 5, GTA, It Takes Two e non solo!

Il mese di novembre si presenta molto ricco per chi è abbonato o pensa di abbonarsi a Xbox Game Pass, il servizio Microsoft che sotto abbonamento vi permette di accedere a una grande libreria di titoli oltre al cloud nella versione Ultimate. Ecco la lista:

Minecraft: Java e Bedrock Editions (PC) - 2 novembre

Unpacking (Xbox, PC e cloud) - 2 novembre

It Takes Two (Xbox, PC e cloud) - 4 novembre

Kill It with Fire (Xbox, PC e cloud) - 4 novembre

Forza Horizon 5 (Xbox, PC e cloud) - 9 novembre

Football Manager 2022 (PC e versione Xbox) - 9 novembre

GTA San Andreas (Xbox) - 11 novembre

One Step from Eden (Xbox e PC) - 11 novembre

A spiccare sono ovviamente l'esclusiva Forza Horizon 5, la neo entrante GTA San Andreas Remastered e It Take Two, titolo che è riuscito a sorprendere e che potrebbe puntare al titolo di GOTY 2021. Da non sottovalutare nemmeno Football Manager 2022, un colpo visto l'enorme fidelizzazione del suo pubblico che potrebbero trovarsi a giocarlo semplicemente con l'abbonamento. Da notare come Forza e It Takes Two, oltre ad altri titoli, arriveranno anche in versione cloud e che permetteranno agli utenti con PC non al passo coi tempi di goderne appieno, soprattutto per il racing-arcade.

Fonte: news.xbox.com