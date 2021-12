Xbox Game Pass per PC: Microsoft annuncerà 4 giochi disponibili al day one ai The Game Awards 2021

I The Game Awards 2021 sono ormai vicinissimi. Dopo lo show dell'anno scorso andato in onda senza pubblico, l'evento sta per tornare alla sua forma più tradizionale.

Ci saranno sicuramente tonnellate di annunci, trailer e ovviamente saranno assegnati gli importanti premi. Durante lo show sono attese molte sorprese e sembra che Microsoft ne stia suggerendo almeno quattro per il suo servizio Xbox Game Pass.

Tramite l'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, è stato rivelato che ci saranno 4 titoli non annunciati che arriveranno al day one sul servizio.

Come potete vedere di seguito, faranno parte di un elenco piuttosto impressionante di titoli già presenti, inclusi giochi come Total War: Warhammer 3, Starfield e molti altri. Vale la pena notare che la descrizione è specifica Xbox Game Pass per PC, ma la maggior parte dei titoli elencati sono anche su console, quindi non significa necessariamente che siano esclusivi per PC.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

I The Game Awards 2021 andranno in onda il 9 dicembre.

Fonte: Gamingbolt.