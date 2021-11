Xbox Game Pass PC: ritorna l'offerta '3 mesi a 1 euro'

Il servizio Microsoft Xbox Game Pass è stato rivoluzionario. Un abbonamento a un prezzo più che competitivo dove poter giocare un'enorme libreria di titoli anche a partire dal day one sembrava fantascienza solo qualche anno fa. Microsoft è inoltre così sicura della bontà del suo servizio da creare delle offerte irrinunciabili per i nuovi utenti, sicura che prima o poi ritorneranno anche pagando il prezzo pieno.

Ritorna dunque l'offerta per avere Xbox Game Pass su PC a un euro per tre mesi, proprio sotto il periodo natalizio, ma anche vicino all'arrivo diForza Horizon 5, il capolavoro di Playgroud Games. Per chi si abbonerà, avrà a disposizione oltre cento titoli a disposizione provenienti non solo dal catalogo Xbox ma anche da Bethesda ed Electronic Arts.

In questi tre mesi, basterà dunque un semplice euro per giocare interamente titoli come Forza Horizon 5 e Halo Infinite (in arrivo l'8 dicembre), Age of Empires IV, Microsoft Flight Simulator, gli Halo precedenti e i Gears of War, senza contare i Doom, i Wolfenstein, i Mass Effect e tanti ma tanti altri titoli di assoluta qualità.

Fonte: Xbox.com