Xbox Game Pass sta curiosamente regalando Crunchyroll, la piattaforma della rivale Sony

Ottime notizie per chi ha intenzione di abbonarsi a Xbox Game Pass ed è anche un appassionato di anime.

L'apprezzato servizio di Microsoft, infatti, offre in regalo per 75 giorni la piattaforma streaming di Sony, Crunchyroll, per chi sottoscriverà un nuovo abbonamento a Game Pass.

Crunchyroll, per chi non lo sapesse, è il colosso dello streaming di anime acquisito da Sony quest'estate per più di 1 miliardo di dollari.

Quindi sì, avete capito bene, Microsoft offre ai propri (nuovi) abbonati un servizio di proprietà di Sony.

Fonte: PCGamesN.