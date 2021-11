Xbox Game Pass sta per ricevere qualcosa di 'arancione', sarà The Orange Box?

Xbox Game Pass ha avuto un anno enorme, con una libreria in costante espansione che continua ad attirare giocatori con giochi grandi e piccoli.

Con giochi come Hades, Yakuza: Like a Dragon, quasi l'intera libreria di giochi pubblicati di Bethesda Softworks e altro ancora, Xbox Game Pass è diventato una delle migliori offerte di abbonamento.

Il servizio è diventato un punto di riferimento per i giocatori che desiderano scoprire nuovi giochi, siano essi indie o giochi AAA che sono sfuggiti al loro radar. Ogni mese sembra che Xbox sigilli un accordo per ottenere almeno un altro gioco degno di nota sul servizio, e questo mese si preannuncia già importante con Forza Horizon 5, It Takes Two e Grand Theft Auto: The Definitive Edition in arrivo sulla piattaforma.

Ora, l'account Twitter di Xbox Game Pass ha suggerito "qualcosa di arancione" in arrivo questa settimana, spingendo molti giocatori a credere che The Orange Box sia in arrivo su Game Pass.

The Orange Box è un bundle che include Half-Life 2, Half-Life 2: Episode 1 ed Episode 2, Portal e Team Fortress 2. Con alcuni dei migliori sparatutto in prima persona mai realizzati, il bundle sarebbe un abbinamento perfetto per la piattaforma di servizi di abbonamento di Xbox.

Tuttavia, non è chiaro se si tratterà davvero di The Orange Box, quindi non resta che attendere un eventuale annuncio di Microsoft.

Fonte: Gamerant.