Xbox e Mainframe: Pax Dei è il nome dell'MMO creato per il cloud?

Diversi giorni fa, tramite un leak, abbiamo ricevuto vari dettagli riguardanti i videogiochi che Xbox ha in cantiere per i prossimi anni. Tra tutti i progetti citati c'era un peculiare MMORPG in sviluppo dallo studio finlandese Mainframe. Ora, un noto giornalista ha voluto dire la sua offrendo maggiori informazioni su questo progetto confermando tra l'altro il supporto di Microsoft.

Il giornalista è Jeff Grubb il quale attraverso un articolo su VentureBeat ha svelato qualche dettaglio un più su questo MMORPG. Ovviamente stiamo parlando di rumor dato che entrambe le società non hanno fatto alcuna dichiarazione ufficiale a riguardo. Ad ogni modo, lo studio dietro Pax Dei è Mainframe e sebbene non sia uno degli studi interni di Microsoft, sta avendo il supporto dell'azienda. Si tratta di un gioco progettato nativamente per essere giocato in streaming attraverso il cloud, pertanto può essere riprodotto praticamente su qualsiasi dispositivo.

Una particolarità del videogioco è che, sebbene tutte le meccaniche siano presenti in tutti i dispositivi, è possibile che alcune siano più semplici in determinati dispositivi piuttosto che in altri. Ad esempio, secondo quanto riportato da Grubb, il crafting potrebbe essere più veloce e più facile su mobile, mentre altri sistemi come il combattimento potrebbero favorire i giocatori su console o PC.

Pax Dei è definita come un'esperienza sociale che cerca di mescolare AAA e MMORPG moderni. Inoltre, le lezioni di Kojima grazie all'accordo tra i creativi e Xbox potrebbero aiutare a plasmare Pax Dei. Mainframe non conferma ancora ufficialmente la relazione con Xbox, ma sul suo sito web si parla di questo nuovo MMO.

Si tratta di uno dei prossimi annunci da parte di Microsoft? Non ci resta che attendere per saperlo.

Fonte: VentureBeat