Xbox condividerà presto notizie 'intriganti' sul cloud gaming

Ultimamente Xbox Cloud Gaming ha preso piede, con Microsoft che spinge continuamente sempre più risorse per rendere le sue offerte cloud le più redditizie sul mercato.

Sembra che Microsoft abbia ulteriori novità da condividere con i suoi fan nel prossimo futuro, secondo Jez Corden di Windows Central.

Corden ha detto su Twitter che Xbox ha alcune notizie intriganti da condividere per quanto riguarda Xbox Cloud Gaming. Le novità in questione sono avvolte nel mistero, anche se non mancano le speculazioni. È possibile che vengano aggiunti altri giochi alla libreria o che ai giochi esistenti venga data una compatibilità con FPS Boost.

hmm, some intriguing news for Xbox Cloud Gaming fans this week — Jez (@JezCorden) November 29, 2021

Corden ha anche detto che l'annuncio sarà rivelato questa settimana, quindi fortunatamente i fan non dovranno aspettare molto per scoprire le novità in serbo per Xbox Cloud Gaming.

Fonte: Gamingbolt.