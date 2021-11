Xbox e Phil Spencer sono a favore dell'emulazione, preservare i videogiochi è fondamentale

Il tema dell'emulazione dei videogiochi è stato per anni un argomento scottante tra giocatori, sviluppatori e critici. Sebbene l'emulazione di un gioco che è ancora disponibile sia "disprezzata", emulare i giochi più vecchi e più difficili da trovare è un po' più complicato.

Non è un segreto che l'industria dei videogiochi abbia problemi quando si tratta di preservare i titoli. Più un gioco diventa vecchio, più è difficile per i giocatori giocarci. Sebbene alcune aziende ripubblichino i loro titoli, spesso l'emulazione è l'unica opzione fattibile.

Il boss di Xbox, Phil Spencer, è intervenuto con la sua opinione sull'emulazione e la conservazione dei videogiochi. Parlando con Axios, Spencer ha detto: "la mia speranza è che come industria lavoreremo sull'emulazione legale che consentirà all'hardware moderno di eseguire qualsiasi gioco più vecchio."

Xbox è già una delle migliori console quando si tratta di preservare i giochi, poiché Xbox Series X/S e Xbox One utilizzano l'emulazione software per riprodurre i vecchi giochi dell'era Xbox 360 e dell'Xbox originale. Circa 70 giochi sono stati aggiunti di recente al programma di retrocompatibilità. Il problema deriva dal fatto che alcuni titolari di diritti e aziende devono essere persuasi con le emulazioni di giochi, con alcuni come Nintendo che si oppongono apertamente a qualsiasi emulazione.

Fonte: Gamepur.