Xbox e PlatinumGames insieme? Hideki Kamiya è ancora disposto ad una collaborazione

C'è molto da dire sull'idea che PlatinumGames sia ancora disposta a lavorare con Xbox. Soprattutto dopo la nota vicenda dell'annuncio e della successiva cancellazione di Scalebound, di cui lo stesso Hideki Kamiya si è reso responsabile di non essere riuscito a portare a termine lo sviluppo. Scalebound potrebbe essere stato scartato da Xbox, ma non sembra aver danneggiato il rapporto dello studio giapponese con Microsoft.

Kamiya ha recentemente condiviso una foto di un regalo del CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer per conto del team Xbox. Lo ha fatto per celebrare l'apertura del nuovo quartier generale di Platinum Games.

In allegato al tweet c'era il seguente messaggio: "Grazie Phil! Lavoriamo di nuovo insieme". Non sembra molto, ma è già una chiara affermazione che PlatinumGames è ancora disposta a lavorare con Xbox, ancora di più se si guarda alle altre interazioni dello studio con Xbox.

Thanx, Phil ! Let?s work together again ;) pic.twitter.com/L2bKsDBPsa — ???? Hideki Kamiya (@PG_kamiya) February 4, 2022

Non è la prima volta che Platinum esprime interesse a collaborare con Xbox. Nel 2020, Kamiya e il boss di PlatinumGames Atsushi Inaba hanno affermato di essere rimasti aperti a un revival dell'ambizioso IP action-RPG, suggerendo persino ai fan di inviare una lettera a Phil Spencer al riguardo. Dovremo aspettare per scoprire cosa ne verrà fuori in futuro.

Fonte: Pure Xbox