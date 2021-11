'Xbox? Se non batte PS5 questo Natale non ci riuscirà mai'

Xbox Series X/S e PlayStation 5 sono praticamente sul mercato da un anno ormai e nonostante sia passato diverso tempo i giocatori faticano ancora a trovare una console next-gen. Reperibilità a parte, c'è anche una fetta di utenza che ancora non vuole fare il grande passo di acquistare una nuova console perché frenata dalla mancanza di giochi a tutti gli effetti next-gen.

Ma, per un articolo pubblicato da VG247, Xbox ha in parte colmato questa lacuna con una serie di titoli che sfruttano le caratteristiche della console next-gen, a cominciare da Microsoft Flight Simulator. Non solo, ma Xbox offre agli abbonati ad Xbox Game Pass giochi provenienti dai suoi studi già al day-one. Insomma, a quanto pare Xbox potrebbe avere la ricetta "perfetta" per battere in qualche modo PlayStation 5 questo Natale perché, secondo il giornalista, si tratta di un "ora o mai più".

L'articolo indica come questi ultimi sei mesi siano stati importanti per Microsoft perché, come ha detto l'azienda stessa, ha iniziato a pubblicare un grande gioco ogni mese. A novembre abbiamo visto l'arrivo di Forza Horizon 5 che ha praticamente fatto il botto e a dicembre ci sarà un'altra uscita per i fan del genere, Halo Infinite.

Ovviamente stiamo parlando di un'opinione e il giornalista ricorda che sul fronte PlayStation 5 anche Sony ha lanciato giochi esclusivi che hanno avuto successo come Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart o Deathloop. Ma, "in un settore in cui tutti sono sempre alla ricerca della prossima cosa nuova ed eccitante, Xbox ha battuto PlayStation in queste festività, senza dubbio, con Game Pass che rende la piattaforma molto più economica".

Xbox ha ancora del lavoro da fare sul fronte esclusive AAA ma, secondo l'articolo, deve agire in fretta, anche perché ricordiamo che il prossimo anno PlayStation offrirà una serie di titoli esclusivi come Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 per citarne giusto alcuni. Le vacanze natalizie quindi saranno una sorta di prova per Xbox.

Siete d'accordo con questa opinione? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: VG247