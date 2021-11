Xbox Series S avrebbe venduto più di Xbox Series X in alcuni mercati chiave

Il lancio del modello Xbox Series S non è stata una cattiva idea per Microsoft, poiché secondo i dati di Ampere Analytics, è riuscita a vendere più della sua "sorella maggiore" Xbox Series X in alcuni dei principali mercati nel primo anno.

Xbox Series S, senza lettore di dischi ottici e una potenza inferiore rispetto a Series X perché non orientata alle risoluzioni 4K ha un prezzo inferiore, ma vista la richiesta per la nuova generazione sembra che il motivo del suo successo sia un altro: maggiore disponibilità. L'analista Daniel Ahmad ha ricordato che la proporzione tra PlayStation 5 è dell'80% a favore del modello più costoso e dotato di lettore, dati molto diversi da quanto si vede sulle console Microsoft.

"Xbox ha notevolmente aumentato la produzione di Series S, poiché ha problemi a tenere in magazzino Series X", afferma Ahmad su Twitter. GamesIndustry corrobora queste informazioni e sottolinea che la distribuzione su Xbox è di circa il 50%, quindi in alcuni mercati ci sono più console di un modello che di un altro.

While PlayStation 5 production has a very solid 80:20 ratio between disc and digital on a global basis, Xbox has increased production of Series S notably as it's struggled to keep Series X in stock. https://t.co/uGX9MyS26n — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 17, 2021

"La strategia a due prodotti di Microsoft è stata audace", afferma Ampere nel suo articolo, sottolineando come Series S abbia trovato il suo posto in un settore a corto di forniture per console di fascia alta. Questo logicamente sta determinando anche la tendenza per le vendite di giochi su Xbox, che è più rapidamente incline alla distribuzione digitale rispetto a quanto visto su altre console ed è l'unica opzione per gli utenti che possiedono Xbox Series S.

Fonte: VGC