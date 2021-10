Xbox Series X ispirate a Spongebob e Tartarughe Ninja sono incredibili!

Per celebrare la recente uscita di Nickelodeon All-Star Brawl, Xbox ha creato due console Xbox Series X personalizzate e controller wireless Xbox ispirati ai personaggi iconici del gioco: SpongeBob SquarePants e Leonardo di "Teenage Mutant Ninja Turtles".

Le console Xbox Series X personalizzate celebrano gli amati personaggi di Nickelodeon nei design. La console ispirata a Leonardo presenta il volto dell'iconico eroe accanto al suo cibo preferito: la pizza. Ispirata alla giocosità della spugna più adorabile del mondo, la console personalizzata dà vita perfettamente a SpongeBob SquarePants nella sua forma.

Queste due console non saranno in vendita per l'acquisto sfortunatamente, ma sarete in grado di tentare la sorte partecipando al concorso indetto proprio da Microsoft. Tutto ciò che dovete fare è retwittare il post che troverete qui di seguito entro il 24 ottobre.

Nickelodeon All-Star Brawl è uscito pochi giorni fa su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Engadget