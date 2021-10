Xbox Series X/S ha un nuovo controller che celebra i 20 anni di Xbox

Xbox ha annunciato il controller in edizione speciale per il 20° anniversario. Razer ha anche creato una base rapida universale in edizione limitata da utilizzare con il controller, disponibile separatamente nel prossimo futuro.

"Festeggia i 20 anni di Xbox con il controller Wireless per Xbox - Edizione speciale 20° anniversario nel classico colore nero con tocchi di verde che ci riportano alle origini, e molto altro ancora" si legge nella descrizione del sito. "Viaggia nel tempo con i colori verde e nero traslucido del controller fino al momento in cui è stata lanciata la console Xbox originale verde traslucido. Guarda attraverso la parte superiore nera traslucida per vedere i dettagli interni argento che rappresentano il 20 anni di tecnologia Xbox".

E' possibile preordinare il controller dal sito ufficiale di Microsoft, ad un prezzo di 64,99 euro. Chiunque possieda una Xbox Series X/S e decide di acquistare il nuovo controller ha anche diritto a uno sfondo dinamico esclusivo che potete vedere nel tweet qui sotto.

Connect your 20th Anniversary controller to your Xbox Series X|S and unlock an exclusive dynamic background bursting to life with glowing lines and moving sparks ?? pic.twitter.com/RnCpzr9rDR — Xbox (@Xbox) October 7, 2021

Come sempre, il controller sarà compatibile non solo con Xbox Series X/S ma anche con il PC e Xbox One.

Fonte: Xbox