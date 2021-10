Xbox Series X avrà un boom di scorte nel periodo natalizio

Xbox Series X/S, come PS5, sono console ancora difficili da trovare a causa delle scorte limitate ma, fortunatamente, sembra che la situazione potrebbe migliorare un po' in vista delle vacanze di Natale.

Stando a quanto affermato da Christopher Dring di Gamesindustry.biz, sembra che le scorte di Xbox Series X/S aumenteranno nel periodo natalizio.

Su Twitter Dring scrive: "voci affermano che l'offerta di Xbox Series X migliorerà un po' per la fine dell'anno, giusto in tempo per Halo Infinite e Forza Horizon".

"Microsoft utilizzerà questi giochi e il Game Pass come punti chiave di vendita dell'hardware durante il periodo di Natale".

Word on the industry bongos is that Xbox Series X supply will improve quite a bit for the year-end run-in, just in time for Halo Infinite and Forza Horizon. Microsoft will utilise those games and Game Pass as the key hardware selling points during the Christmas sales window — Christopher Dring (@Chris_Dring) October 28, 2021

Insomma, Microsoft dovrebbe aumentare la produzione delle sue console next-gen proprio con l'arrivo di Halo Infinite e Forza Horizon, per attirare i giocatori verso l'acquisto di Xbox durante le vacanze di Natale.

