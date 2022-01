Xbox Series X ed S a spasso in sicurezza con un'esagerata valigetta che costa più di Series S!

Se dovete viaggiare e avete paura che la vostra Xbox Series X o S possa subire dei danni durante il trasporto, potrete servirvi di una valigetta protettiva al prezzo di 377 dollari, più di una Xbox Series S a prezzo pieno. E se pensate che possa cadere in acqua, siete comunque una botte di ferro, perché la custodia è anche idrofoba.

La Namuk 938 Waterproof Hard Case è stata creata allo scopo di garantire l'integrità della console e dei suoi accessori in qualunque situazione, per surreale che sia. La custodia è a prova di acqua, polvere ed urto, e ha una valvola che depressurizza il contenuto nel caso di viaggio in aereo per evitare che la console subisca effetti indesiderati a causa della turbolenza.

Esagerati...

Come si vede nell'immagine, all'interno si trovano gli alloggiamenti per la console e due gamepad, ma ci sono anche quattro spazi per pacchetti di batterie, cuffie, cavi e cavetti di sorta. Difficile consigliarla, a meno che non viaggiate spesso e ci teniate veramente ma veramente tanto.

Fonte: Gamerant