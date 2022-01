Xbox Series X/S, l'SSD di espansione Seagate da 512 GB è in offerta su Amazon

Volete espandere la memoria della vostra Xbox Series X/S? Allora questa notizia fa al caso vostro. Con l'arrivo quasi un anno fa delle nuove console domestiche, i videogiochi attirano l'attenzione, ma occupano sempre più spazio sui dischi. Per quanto riguarda Microsoft, Xbox Series X/S può ospitare un SSD di espansione Seagate da 1 TB che è veloce quanto l'SSD di base, ma ha un costo non propriamente abbordabile.

Recentemente tuttavia Seagate ha messo in commercio un SSD di espansione da 512 GB dal costo se non contenuto comunque minore rispetto alla controparte da 1 TB. Ed ora questo SSD risulta essere in sconto su Amazon: sarete in grado di ottenere questa scheda di espansione ad un costo di 147,99 euro anziché 174,45, risparmiando così più di 20 euro.

L'SSD Seagate da 512 GB vi consente di aumentare la capacità complessiva delle console Xbox, per collezionare giochi di quattro generazioni di xbox, senza sacrificare le prestazioni.

Se l'offerta vi interessa a questo link potete acquistare l'SSD Seagate.