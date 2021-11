'Xbox Series X/S in UK nel 2021 hanno venduto più di Wii U...in tutto il suo ciclo vitale'

Arrivano nuove informazioni per quanto riguarda la vendita di Xbox Series X/S nel Regno Unito. Come sempre, Christopher Dring di Games Industry attraverso il suo account Twitter anticipa in alcuni casi i dati di vendita delle varie console in UK.

Il suo ultimo commento ai dati che vedremo presto pubblicati, indicano che nel Regno Unito, "Xbox Series X/S hanno venduto più unità rispetto a quelle del ciclo vitale di Wii U". Anche se il tweet non è specifico possiamo immaginare però che Dring si riferisca al numero di Wii U vendute in totale nel Regno Unito fino a quando la console è stata ritirata.

Wii U non è una delle console che viene ricordata per il suo successo commerciale, dato che in tutto il mondo ha venduto circa 13,56 milioni di console, tuttavia per Microsoft si tratta comunque di un dato da tenere in considerazione, segno che Xbox Series X/S stanno prendendo sempre più piede, anche nel Regno Unito.

More Xbox Series S and X consoles have been sold in the UK during 2021, than the Wii U sold in its lifetime — Christopher Dring (@Chris_Dring) November 9, 2021

Sappiamo che Microsoft in genere non condivide i numeri sulla quantità di console vendute, pertanto non ci resta che attendere l'articolo dettagliato di Games Industry sulle vendite in UK.