Xbox Series X, il Mini Frigo protagonista del primo video unboxing

Inizialmente nato solo come un meme umoristico sul design della console Xbox Series X, il Mini Frigo Xbox è ora diventato un'ambita sorpresa per i giocatori Xbox di tutto il mondo.

Ora, il video di Ukonic, mostra il vicepresidente di Ukonic John Frazier che estrae l'Xbox Mini Fridge dalla confezione e mostra gli accessori inclusi. Sono minimi, costituiti solo da adattatori CA e CC e dal manuale, ma chi ha acquistato il frigo deve prestare attenzione alla scatola stessa poiché è possibile scansionare un codice QR per registrare il frigorifero per una breve garanzia.

A prima vista, a parte la differenza di dimensioni, si può dire che si tratta di un frigorifero piuttosto che di una console per via di una piccola maniglia sul lato sinistro. Sia il pulsante di espulsione del disco che il pulsante di accensione dalla console reale sono funzionanti, e accendono due diversi set di luci. L'interruttore di alimentazione vero e proprio è sul retro e c'è una luce verde nella parte superiore che imita la plastica verde della console reale. Tuttavia, questo è anche il punto in cui si trova la ventilazione, quindi non è consigliabile posizionare nulla sopra l'Xbox Mini Fridge.

Il Mini Frigo di Xbox arriverà il mese prossimo a chi lo ha preordinato, mentre ulteriori unità saranno disponibili il prossimo anno.

Fonte: Pure Xbox