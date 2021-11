Xbox e la sua storia grandi protagonisti di un museo virtuale per il 20° anniversario

Microsoft celebra i 20 anni di Xbox nel 2021 e probabilmente anche voi avete fatto parte di questo viaggio. Per ricordare, un nuovo sito del Museo Xbox è attivo con l'interattività 3D e offre anche uno sguardo passato alla famiglia di console introdotte in questi anni sul mercato.

Una volta entrati nella pagina del Museo Xbox, potete accedere facendo clic sul trofeo al centro, a quel punto otterrete alcune statistiche su quanti obiettivi avete sbloccato e su quali sistemi avete giocato. Facendo di nuovo clic su di esso dopo essere tornati alla home page verrete inviati in uno spazio 3D con un avatar che potete controllare in una stanza enorme. Se condividete il link, potete anche consentire ad altre persone di entrare nella vostra stanza.

Facendo clic su una qualsiasi delle console otterrete stanze simili piene di avatar che corrono in giro mentre esplorano la storia passata di Xbox. Mentre attraversate la prima stanza, vedrete la storia dell'originale Xbox e un museo separato di Halo ha persino dettagli sullo sviluppo del gioco e sul romanzo originale di Halo: The Fall of Reach.

Insomma, quello di Xbox potrebbe essere considerato come una specie di metaverso. Ci sono tante stanze da esplorare e molto da fare, perciò se siete curiosi potete cliccare qui per accedervi.

Fonte: Pure Xbox