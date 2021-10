Dune e Xbox! Timothée Chalamet era un modder di controller Xbox 360 e YouTuber

L'attore Timothée Chalamet era solito creare controller Xbox modificati per un canale YouTube in una vita passata. In un report di Vice, il sito ha teorizzato che Timothée Chalamet fosse precedentemente responsabile del canale YouTube 'ModdedController360' dove nel 2010 l'attore, che all'epoca era adolescente, realizzava controller Xbox 360 colorati personalizzati.

Da allora Vice ha aggiornato la sua storia dopo che è stato sottolineato che Chalamet ha effettivamente ammesso di possedere il canale in un'intervista insieme alla co-protagonista di Dune Zendaya solo pochi giorni fa. Nell'intervista, Chalamet discute il suo passato di controller personalizzato rivelando: "In realtà avevo un canale YouTube che le persone hanno trovato, Moddedcontroller360 e dipingevo i miei controller, ne ho fatti tre".

Il canale YouTube - che è ancora attivo per ora - contiene solo tre video in cui un giovane Chalamet parla dei suoi controller personalizzati senza rivelare la sua faccia. Sebbene il ragazzo nel video abbia una voce molto diversa da Chalamet ora, c'è ancora un elemento riconoscibile che ha reso più plausibili le teorie sul potenziale hobby precedente dell'attore.

the story behind timothée chalamet?s youtube channel: moddedcontroller360 pic.twitter.com/y8wIHsyisv — ? (@frostedchalamet) October 22, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Timothée Chalamet ha recitato in numerosi film tra cui Chiamami col tuo nome ed il più recente Dune.

Fonte: Kotaku