Xbox: con il nuovo SSD Game Drive for Xbox di Seagate è possibile creare una raccolta di giochi con velocità mozzafiato

Seagate Technology Holdings, leader mondiale nelle soluzioni di memorizzazione dei dati, ha annunciato oggi la nuova unità SSD Game Drive for Xbox, portando a un livello superiore la popolare gamma di dispositivi di storage dedicata ai gamer.

Dotata di 1 TB di memoria flash, questa unità SSD esterna consente ai gamer di memorizzare i titoli delle console Xbox Series X, Xbox Series S o qualsiasi generazione di Xbox One.

Con un design accattivante e raffinato e una barra a LED verde Xbox integrata che illumina la parte centrale, l'unità SSD Game Drive for Xbox si integra perfettamente con la moderna generazione di console da gioco.

Leggera e sottile, con compatibilità universale USB 3.2 Gen 1, questa unità consente ai gamer di portare con sé l'intera raccolta1 e di giocare ovunque, senza bisogno di alimentatore esterno.

Con la configurazione plug-and-play, l'unità SSD Game Drive for Xbox si installa facilmente in meno di due minuti nel sistema operativo di Xbox.

Per difendersi dalla perdita imprevista di dati offriamo tre anni di servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati e tutta la tranquillità della garanzia limitata di tre anni di Seagate, leader del settore2. Disponibile nei negozi a partire novembre, l'unità SSD Game Drive for Xbox è disponibile con capacità da 1 TB (179,99 €).