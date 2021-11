Yakuza, Lost Judgment e oltre! Lo studio di sviluppo è al lavoro su una nuova IP

Lo sviluppatore della serie Yakuza, Ryu Ga Gotoku Studio sta lavorando a una nuova IP insieme al prossimo capitolo della serie che è stata confermata il mese scorso. Nonostante il creatore di Yakuza, Toshihiro Nagoshi e il produttore Daisuke Sato abbiano lasciato SEGA, a quanto pare lo sviluppo della serie continua.

Parlando con Famitsu, il direttore dello studio Masayoshi Yokoyama ha rivelato che il team sta lavorando a una nuova IP non correlata alle serie Yakuza e Judgment. Non è stato detto molto altro su questo gioco, quindi non è chiaro se sarà un altro gioco ambientato nel mondo della serie o uno completamente nuovo sia per quanto riguarda la storia che l'ambientazione.

Yokoyama poi ha parlato di come si è ampliato ulteriormente lo studio di sviluppo: "Ryu Ga Gotoku Studio ha raggiunto oltre 300 dipendenti negli ultimi dieci anni. Mentre Nagoshi, Sato e io siamo stati i primi 3 per molto tempo, è difficile apportare cambiamenti in questo tipo di organizzazione senza una sorta di shock. In questo senso, credo che questa nuova ristrutturazione sia un'indicazione di cambiamento".

Per quanto riguarda il prossimo titolo, queste sono le uniche informazioni condivise: non ci resta che attendere dettagli ufficiali in futuro.

Fonte: Siliconera