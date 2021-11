Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 e non solo confermati in uscita nel 2022 per un anno incredibile su Switch

Nintendo ha da poco pubblicato il suo ultimo report finanziario per gli investitori. Al suo interno ci sono alcune informazioni interessanti sulle vendite dei giochi di quest'anno e altre informazioni finanziarie.

Ciò che è veramente interessante, però, è il programma di lancio dei prossimi giochi per Switch che Nintendo ha incluso nel report.

I tre giochi destinati al 2022 più interessanti sono Splatoon 3, Zelda: Breath of the Wild 2 e Bayonetta 3. Tutti e tre sono stati precedentemente annunciati ma sono stati mostrati molto poco. Anche l'uscita di Mario + Rabbids Sparks of Hope sembra rientrare nel 2022.

Sembra che il prossimo anno sarà un anno particolarmente importante per Nintendo, poiché Splatoon 2 e Breath of the Wild continuano a mantenere il loro posto nella top ten dei giochi più venduti di tutti i tempi per l'azienda. I giocatori stanno aspettando con impazienza i prossimi capitoli.

Un altro paio di titoli da aggiungere a questo vago lasso di tempo "2022", sono Kirby and the Forgotten Land e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp. Entrambi sono attualmente fissati per un lancio durante la "primavera del 2022".

La parte più misteriosa del report è un gioco nell'elenco che ha semplicemente "TBA" nella sua data di lancio. Questo gioco è Metroid Prime 4, che secondo il report è anche un nome temporaneo. È possibile che questa data possa diventare alla fine il 2023.

Per quanto riguarda le uscite più vicine, Pokemon Brilliant Diamond e Shining Pearl arriveranno il 19 novembre, con Big Brain Academy: Brain vs. Brain in uscita il 3 dicembre. Il 28 gennaio 2022 arriverà Pokemon Legends: Arceus.

Fonte: Gameranx.