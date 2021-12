Zelda Breath of the Wild 2 non sarà ai The Game Awards per Jeff Grubb

L'arrivo di un sequel diretto di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha scosso un po' tutti, gettando nelle speculazioni tutti i fan dello storico franchise. Per adesso abbiamo solo un trailer in grado di mostrare le prime caratteristiche del nuovo capitolo, ma oltre questo, nulla, nemmeno il nome ufficiale.

Si è molto parlato di come Breath of the Wild 2 potrebbe essere uno dei protagonisti dei The Game Awards, ma il noto giornalista Jeff Grubb ci ha tenuto a spegnere ogni speranza. Intervenuto nel podcast di Nate the Hate, un noto insider molto vicino al mondo Nintendo, Grubb si è espresso abbastanza sicuro sulla mancata assenza del titolo all'evento, rimandando addirittura all'E3 2022 per avere le prossime notizie.

Una cosa sembra sicura però: il titolo è custodito gelosamente da Nintendo, soprattutto perché darebbe molti indizi sulla trama. Sia per Grubb, sia per Nate the Hate, sembra infatti davvero improbabile che al prossimo trailer di Breath of the Wild 2 vedremo anche il nome ufficiale. Insomma, ci sarà ancora da attendere un bel po'.

