The Legend of Zelda Breath of the Wild: l'intera Hyrule ricreata in Minecraft è spettacolare

Un utente di Reddit ha deciso di farsi carico di un'impresa di proporzioni colossali: ricreare l'intera mappa di Hyrule di The Legend of Zelda: Breath of the Wild su Minecraft. Potrebbe benissimo essere annoverata fra le opere più imponenti mai fatte sul gioco procedurale.

Ig_cuber (o Grazzy, su Youtube) ha postato nel subreddit di Minecraft alcuni screenshot, spiegando poi nei commenti che ricreare completamente Hyrule in scala 1:1 sarebbe decisamente troppo, per cui ha deciso di scalare leggermente le proporzioni della mappa.

Utilizza una mod chiamata WorldEdit per copiare incollare alcune aree virgola che gli permetteranno di salvare un po' di tempo, e WorldPainter per lasciar fare un po' della costruzione alle capacità computazionali del computer. Certamente non sarebbe stato folle al punto di costruire tutto blocco per blocco, ma in ogni caso è un'impresa degna di nota.

Fonte: PCGamesN