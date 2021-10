Nickelodeon All-Star Brawl: lo Smash Bros. con le Tartarughe Ninja e SpongeBob è finalmente disponibile

Nickelodeon All-Star Brawl, il nuovo videogioco platform di combattimento che include tantissimi personaggi iconici di Nickelodeon, è disponibile da ora per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam).

"Combatti in partite multigiocatore online fino a quattro giocatori (o per conto tuo contro l'intelligenza artificiale) sfruttando un enorme assortimento di combattenti in 20 livelli ispirati alle produzioni più importanti di Nickelodeon!"

Sviluppato in collaborazione con Ludosity e Fair Play Labs, Nickelodeon All-Star Brawl è il picchiaduro definitivo di Nickelodeon che tutti i fan stavano aspettando. "Scegli il tuo combattente fra i coloratissimi personaggi iconici della scuderia di Nickelodeon, fra cui: SpongeBob, Tartarughe Ninja, Hey Arnold!, Invader Zim, Danny Phantom, A casa dei Loud, Aaahh!!! Real Monsters, I Rugrats e molti altri. Poi tuffati nell'azione, sfrutta le tue abilità offensive e vinci spazzando via i nemici da ogni caotico livello!"

FUNZIONALITÀ CHIAVE

Un cast All-Star di combattenti Nickelodeon: Scegli fra 20 amatissimi personaggi disponibili al lancio, provenienti dall'universo di cartoni animati di Nickelodeon, e guardali affrontarsi per conquistare il diritto a vantarsi!

Livelli a tema Nickelodeon: Combatti in vari livelli ispirati ai classici universi Nickelodeon, fra cui: il campo delle Meduse di SpongeBob, il Tecnodromo delle Tartarughe Ninja e molti altri!

Padroneggia le abilità dei tuoi eroi preferiti: Ogni personaggio sviluppa un set di mosse e uno stile di gioco unici per vincere spazzando via gli avversari dal livello.

Modalità Giocatore singolo e Multigiocatore: Mettiti alla prova contro l'intelligenza artificiale o in sfide fino a quattro giocatori potranno online e in locale.

Scopri i contenuti extra: Sblocca le mosse avanzate, uniche di ogni personaggio, e molto altro nella Galleria!

A partire da oggi, potete guardare alcuni dei migliori campioni di esport affrontarsi in un torneo speciale lungo una settimana per festeggiare l'uscita di Nickelodeon All-Star Brawl. Nicktoon Throwdown Invitational include delle fantastiche partite amichevoli, il commenti degli sviluppatori e molto altro. L'azione inizia oggi sul canale Twitch ufficiale di Nickelodeon alle 23:00 e proseguirà ogni giorno fino alla finale del 9 ottobre.