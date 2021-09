Nintendo Switch Online aggiunge i giochi N64 ma i fan europei temono i 50hz

Nel corso del Nintendo Direct di qualche giorno fa, è stato annunciato che nella libreria di classici di Nintendo Switch Online saranno aggiunti presto alcuni giochi dal catalogo di Nintendo 64. Molti di questi saranno inseriti a ottobre, ma la gioia per l'inclusione di questi titoli amatissimi (tra cui The Legend of Zelda: Majora's Mask, Pokémon Snap e Paper Mario) è stata smorzata in Europa.

In motivo è che non è chiaro se i titoli inclusi saranno le versioni originariamente lanciate nel vecchio continente, quindi a 50hz, oppure se avremo la possibilità di utilizzare le versioni USA e giapponesi a 60hz.

La questione riguarda soprattutto la qualità dell'esperienza di gioco, poiché le versioni a 60hz sono visibilmente più fluide e vennero sviluppate come "versioni definitive" dei giochi.

Contattata da Eurogamer.net, la divisione inglese di Nintendo non si è pronunciata: "Non abbiamo niente da annunciare su questo argomento". La risposta non può che preoccupare ulteriormente i fan, che si ritrovano nuovamente davanti ad una possibile esclusione. Fortunatamente i titoli attualmente disponibili nel servizio del catalogo NES e SNES possono essere scaricati anche nelle versioni di altre regioni, quindi c'è una buona possibilità che questo avvenga anche con i titoli N64.

Fonte: eurogamer.net