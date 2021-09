Project Monarch è un gioco interattivo...su un cartellone pubblicitario di Times Square

Ogni tanto arriva qualcosa di nuovo, in grado di far cambiare la percezione su elementi che abbiamo sempre dato per scontati, o viatico per un futuro sognato solo in opere di fantascienza. Questo è Project Monarch, un interessante esperimento in cui i giocatori possono controllare con il proprio smartphone, oggetti all'interno di un cartellone pubblicitario a Times Square.

Questo gioco di massa mobile, è stato possibile solamente grazie alla tecnologia 5G attraverso una tecnologia sviluppata da Genvid sul cloud gaming, in grado di trasmettere in streaming videogiochi praticamente su qualsiasi dispositivo, incluso il cartellone digitale a Times Square. Le opportunità di riprodurre giochi in streaming e trasformare enormi display in giochi interattivi sono infinite, visto che è possibile utilizzarli in stadi, arene, cartelloni pubblicitari, metropolitane e altri luoghi. Queste opportunità si moltiplicheranno man mano che il 5G diventerà più esteso. Probabilmente ci aspetta un futuro in cui anche le pubblicità subiranno un processo di gamification, facendo interagire l'utente direttamente con prodotti digitali. Ma le possibilità, come detto, sono infinite.

