Proxi è il gioco basato su NFT di Will Wright, il creatore di The Sims

Will Wright designer di videogiochi noto per aver creato franchise di successo come The Sims e SimCity, sta lavorando a un nuovo progetto che verrà lanciato su dispositivi mobile. Si tratta di Proxi, un titolo che ci permetterà di creare i nostri mondi attraverso diorami che rappresentano i nostri ricordi.

Wright sta sviluppando il gioco insieme allo studio indipendente Gallium Studios e oggi sono state fornite maggiori informazioni sul progetto, rivelando che gli asset che utilizzeremo per costruire questi piccoli mondi saranno NFT. Gli NFT (Non fungible token) sono beni virtuali che vengono acquistati e venduti per un valore elevato in cambio di un certificato che confermi la loro appartenenza alla persona che li ha acquisiti. Questo formato utilizza la tecnologia blockchain per tracciare queste creazioni, a cui è associato un codice univoco. È un formato che ha iniziato ad essere esplorato con la crypto art, anche se è arrivato rapidamente anche nei videogiochi con esempi come l'indie The Gardens Between, uno dei primi giochi NFT, o SEGA, che ha annunciato una collaborazione con artisti che usano gli NFT.

In Proxi sarete in grado di utilizzare oggetti prefabbricati creati dalla stessa comunità di gioco. Questi asset saranno NFT, il che da un lato significa che possono essere tracciati (possiamo sapere chi ha usato le nostre creazioni e per cosa) e che possono anche essere acquistati e venduti nel gioco stesso, il tutto generando nuovi NFT.

"Il nostro obiettivo è consentire a una comunità di creatori non solo di creare e condividere oggetti che disegnano, ma anche di possedere quegli oggetti e ricevere credito quando altri giocatori li usano nelle loro creazioni", spiega Gallium Studios. "In questo senso, vediamo la comunità dei creatori come co-creatori di Proxi e, utilizzando la tecnologia blockchain, possiamo garantire che i creatori possano condividere il valore che apportano all'esperienza Proxi".

Attualmente non c'è ancora una data di uscita per Proxi, ma chi vuole supportare il progetto di Will Wright può farlo acquistando i suoi primi due pacchetti NFT: un Founder Pack che per 50$ include 10 oggetti casuali per il gioco, oltre ad altri vantaggi e uno Starter Pack che per $ 10 offre cinque oggetti Proxi.

