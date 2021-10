PS5: PlayStation London Studio sta lavorando ad un nuovo gioco multiplayer

Uno dei rami più antichi di Sony Interactive Entertainment è PlayStation London Studio, fondato nel 2002 e che si è distinto a lungo con titoli casual di successo come Eye Toy e SingStar.

Nel 2019, lo studio della capitale inglese ha dimostrato con il titolo d'azione VR Blood & Truth di saper gestire anche produzioni su larga scala in formato blockbuster. Secondo i rapporti attuali, SIE London Studio sta attualmente lavorando a un titolo online non specificato per PlayStation 5. Gli annunci di lavoro attuali per lo studio inglese lo indicano.

Le posizioni di Lead Character Artist, Lead Online Programmer, Lead Technical Artist, Procedural Technical Artist, Senior AI Programmer, e Senior Level/Mission Designer sono tra quelle che devono essere coperte. Ulteriori dettagli sul nuovo titolo online per la console di nuova generazione di Sony non sono reperibili negli annunci di lavoro.

"London Studio sta costruendo una squadra da zero per un prossimo gioco online per PlayStation 5. La qualità è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi e stiamo cercando la squadra giusta per portarci avanti. I nuovi arrivati ​​arrivano nel momento perfetto per aiutarci a dare forma ai nostri piani per un progetto che è estremamente importante per noi" si legge dagli annunci. Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni che verranno svelate in futuro.

Fonte: PSU