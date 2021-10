PS5 e Xbox Series X saranno quasi introvabili fino alla seconda metà del 2022 per AMD

AMD, l'azienda che produce le CPU e le GPU all'interno di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, prevede che i problemi di fornitura di chip diminuiranno gradualmente nella seconda metà del 2022.

Parlando alla Code Conference in California (via CNBC), il CEO di AMD, Lisa Su, ha affermato che le forniture di chip per la prima metà del prossimo anno saranno "probabilmente limitate".

Tuttavia, prevede che la carenza globale sarà meno grave nella seconda metà del 2022, poiché i nuovi impianti di produzione inizieranno a dare i loro frutti.

"Potrebbero volerci dai 18 ai 24 mesi per mettere su un nuovo impianto, e in alcuni casi anche di più", ha detto Su. "Questi investimenti sono stati avviati circa un anno fa".

I produttori di console hanno lottato con la carenza di scorte per oltre 18 mesi, dopo che la pandemia di Covid-19 ha interrotto le catene di approvvigionamento essenziali e hanno visto aumentare significativamente la domanda di dispositivi di gioco man mano che i paesi hanno implementato misure di distanziamento sociale.

La scorsa settimana, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha affermato che gli attuali problemi di fornitura continueranno nel 2022.

"Penso che non sia solo un problema di chip", ha detto Spencer. "Quando penso a cosa significa ottenere le parti necessarie per costruire una console oggi e poi portarla nei mercati in cui c'è la domanda, ci sono diversi punti critici in questo processo".

"E penso con rammarico che il problema rimarrà con noi per mesi e mesi, sicuramente fino alla fine di questo anno solare e nel prossimo anno solare".

Fonte: VGC.