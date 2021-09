Switch Online potrebbe aggiungere i giochi Game Boy e Game Boy Color

Di recente Nintendo ha rivelato un nuovo livello di offerte per titoli retrò su Switch Online. Il nuovo "Expansion Pack" sarà composto da una "collezione" di titoli per Nintendo 64 e Sega Mega Drive (Genesis).

Ma i giochi per i sistemi portatili di cui si è parlato in passato arriveranno su NSO? Anche se non c'è ancora traccia di loro, l'editor di Eurogamer.net, Tom Phillips, ha ora condiviso un piccolo aggiornamento su Twitter, suggerendo che i titoli Game Boy e Game Boy Color sono ancora in programma.

"N64 e Mega Drive erano le due piattaforme di cui avevo sentito parlare insieme a Game Boy/Color. Immagino che N64/Mega Drive saranno lanciati per primi in quanto sono cose più allettanti per spingere le persone ad abbonarsi."

Phillips ammette in un messaggio successivo come non è sicuro se questi particolari sistemi faranno parte del "livello di prezzo più alto", ma il noto insider "NateDrake" sembra pensare che i giochi Game Boy e Game Boy Color faranno parte dell'"attuale" abbonamento.

"Prevedo che i giochi Game Boy e Game Boy Color faranno parte dell'attuale servizio Nintendo Switch Online e loro [Nintendo] non volevano confondere i due".

Fwiw, N64 and Mega Drive were the two NSO platforms I'd heard about alongside Game Boy/Color. I'd imagine N64/Mega Drive are being rolled out first as they're more enticing things to prompt people to upgrade — Tom Phillips (@tomphillipsEG) September 23, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

All'inizio di questo mese sul podcast "Nate the Hate", lo stesso insider ha affermato che i giochi per Nintendo 64 sarebbero arrivati ​​su Switch Online insieme a un livello di abbonamento "più costoso" e Nintendo ha confermato queste informazioni la scorsa settimana durante la sua presentazione.

Fonte: Nintendolife.