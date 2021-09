The Game Awards: svelata la data dell'edizione 2021

Siete pronti a una nuova sequela di world premiere, annunci altisonanti e grandi premiazioni, come da tradizione per il The Game Awards? Quest'anno i premi più seguiti della scena videoludica si terranno il 9 dicembre, come svelato su Twitter dal patron della manifestazione, Geoff Keighley.

L'evento si terrà a Los Angeles, dal vivo, presso il Microsoft Theatre, in presenza. Naturalmente, sarà possibile assistervi in diretta streaming.

Ancora è presto per i dettagli o qualche spoiler sui contenuti: dobbiamo accontentarci della promessa di una "Celebrazione Globale della Cultura del Videogioco" secondo il testo che accompagna il tweet e l'elegante video teaser di presentazione.

? SAVE THE DATE ?



?Thursday, December 9



THE GAME AWARDS?



Live In-Person from Microsoft Theater

Los Angeles

And Streaming Live Everywhere



A Global Celebration of Video Game Culture#TheGameAwards pic.twitter.com/Zd5hbYWWIT — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 30, 2021

10 weeks from tonight, December 9th, we will be live on stage for @thegameawards at Microsoft Theater in LA.



Excited to be back to our full-scale show -- that means The Game Awards Orchestra live on stage once again conducted by @Lornebalfe



Much more to share in weeks ahead! pic.twitter.com/VA64rIaNb4 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 30, 2021

Keighley ha aggiunto, in un'altro tweet: "Sono molto emozionato di tornare in pompa magna - e questo significa anche nuovamente l'Orchestra dei The Game Awards dal vivo sul palco, nuovamente condotta da Lorne Balfe. Avremo molto da condividere nelle prossime settimane!" Secondo voi, cosa possiamo aspettarci?

Fonte: Account Twitter di Geoff Keighley