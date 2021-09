The Initiative: alcuni sviluppatori sarebbero tornati a Sony Santa Monica

Dopo il caso di Drew Murray, che è tornato a Insomniac Games subito dopo una breve esperienza presso The Initiative, sembra che qualcosa di simile sia accaduto con alcuni sviluppatori di Sony Santa Monica.

Stando a quanto condiviso da Alanah Pearce su Twitter, alcuni sviluppatori di The Initiative, lo studio di Microsoft al lavoro sul reboot di Perfect Dark, sarebbero tornati a Sony Santa Monica.

In precedenza, avevamo appreso che The Initiative aveva assunto membri di Sony Santa Monica ma, a quanto pare, alcuni sono tornati presso lo studio di PlayStation.

"In realtà lavoro personalmente con qualcuno che ha lavorato a SMS è andato a The Initiative ed è tornato a SMS", ha detto la Pearce. "Non penso che sia un'indicazione di uno "sviluppo infernale" o che "non si fidano del progetto", ma di una situazione normale per uno studio che deve trovare il suo equilibrio".

I actually personally work with someone who worked at SMS, went to the Initiative, and pretty quickly came back to SMS. I don?t think that?s an indication of ?development hell? or that they ?don?t trust in the project? though, just a new studio finding their flow. — Alanah Pearce (@Charalanahzard) September 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Alanah Pearce, come forse saprete, è una ex giornalista passata di recente a Sony Santa Monica. Per quanto riguarda The Initiative, abbiamo scoperto poco tempo fa che lo studio sta collaborando con Crystal Dynamics su Perfect Dark.

Fonte: Twitter.