Tomb Raider Reloaded è disponibile in qualche Paese ma è un free-to-play che sembra il festival delle microtransazioni

Lara Croft non fa irruzione nelle tombe da un po'. L'ultimo gioco, Shadow of the Tomb Raider ha ricevuto una versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/S qualche tempo fa, ma ora c'è un nuovo titolo che è arrivato durante la notte, questa volta però per dispositivi mobile. Si tratta di Tomb Raider Reloaded, un gioco free-to-play annunciato lo scorso anno e che ora è disponibile in alcuni paesi.

Ovviamente c'è già chi ha iniziato a provarlo e ha riportato le prime impressioni: tra questi un utente di ResetEra che spiega come il gioco abbia al suo interno microtransazioni e loot box. I biglietti che servono per poter proseguire nel gioco richiedono molto tempo per essere generati, ma è possibile acquistare con moneta reale diversi bundle. C'è anche la possibilità di aggirare le restrizioni guardando la pubblicità che consente di ottenere una vita extra (c'è solo una vita per ogni partita altrimenti).

Oltre a questo ci sono loot box, bonus per accessi giornalieri e diverse monete di gioco che possono essere guadagnate andando avanti nella storia o sempre attraverso la visione di annunci pubblicitari. Per quanto riguarda il gioco in sé si tratta di un action con un singolo stick analogico virtuale. La protagonista mira da sola e spara quando è ferma, mirando sempre al nemico più vicino: è possibile inoltre ottenere abilità passive come ad esempio il lancio di bombe e altro. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad un video che mostra una parte di gameplay.

Al momento Tomb Raider Reloaded offre 7 mondi con 20-50 livelli ciascuno. Come riporta l'utente di ResetEra, per adesso in termini di enigmi c'è ancora molto poco, con un puzzle ogni 10 livelli: completare questo puzzle offre come ricompensa una delle tante valute del gioco. Attualmente Tomb Raider Reloaded non è ancora disponibile in Italia ma probabilmente è solo questione di tempo.

Fonte: ResetEra