BloodyStealer è un trojan incubo per password e username dei giocatori Steam, PSN e Xbox Live

Non si può mai stare tranquilli. Il mondo dei virus informatici è sempre in tumulto, con nuovi sistemi sempre più sofisticati per rubare dati ai poveri utenti, ignari anche della loro presenza. Si aggiunge anche il Trojan BloodyStealer a questa lista, una vera seccatura per tutti gli iscritti a store di qualsiasi tipo, soprattutto quelli legati al mondo dei videogiochi, come Steam, Epic Store o PSN.

Direttamente dal Dark Web e Telegram, il nuovo Trojan sembra essere venduto a un prezzo che varia dai 10 ai 40$, infettando i dispositivi in cerca di cookie, password, dati della carta di credito e informazioni sulle sessioni negli Store. Una volta ottenuti i dati, questi vengono inviati tramite bot a un server C&C, anche se spesso, come dichiarato da Kaspersky, risultano incompleti. Diversi leak verificati però, segnalano già 280000 account delle piattaforme già disponibili sul Dark Web, con il loro valore che dipende quasi esclusivamente dal numero di titoli posseduti.

Come evitare tutto ciò? Le solite raccomandazioni sembrano funzionare, come quella di utilizzare password complesse e cambiarle spesso, oltre all'autenticazione in due passaggi, spesso la soluzione di tutti i mali.

