Windows 11 sta per arrivare ma la maggior parte degli utenti PC non ne ha idea

Il 5 ottobre 2021 Microsoft lancerà il nuovo sistema operativo Windows 11.

Lo sapevate? Beh, a quanto pare non sono in molti a saperlo. Stando a quanto emerso in un sondaggio, la maggior parte degli utenti PC non è a conoscenza del lancio di Windows 11.

Il sondaggio condotto da Savings.com su un campione di 1.042 utenti Windows, rivela che il 38% degli utenti è a conoscenza del lancio di Windows 11, mentre il restante 62% ignora completamente quando arriverà la nuova versione dell'OS.

Microsoft ha pubblicizzato molto Windows 11 con una forte campagna marketing, ma probabilmente il colosso di Redmond avrebbe dovuto fare ancora di più. Oltre a questo, potremmo anche considerare che una parte degli utenti PC non si è informata a dovere sul lancio del sistema operativo.

Windows 11 arriverà il 5 ottobre e sarà disponibile come aggiornamento gratuito per chi possiede Windows 10. Attraverso l'app Controllo integrità del PC, potete vedere se il vostro sistema è compatibile con il nuovo OS di Microsoft.

Fonte: Savings.com.