Xbox Cloud Gaming su console iniziano i test 'Beta'. I giochi next-gen di Xbox Series X/S anche su Xbox One

Oggi Xbox fa un primo importantissimo passo verso il lancio completo di Xbox Cloud Gaming anche su console e in particolare su Xbox Series X/S e Xbox One. Durante l'annuncio avvenuto alla Gamescom 2021, Microsoft aveva promesso una disponibilità almeno parziale già nel corso del 2021 ed è effettivamente così.

Come confermato su Xbox Wire dal Senior Program Manager, Jake Rosenberg, i test per Xbox Cloud Gaming su console sono ufficialmente partiti coinvolgendo un gruppo casuale di utenti Alpha Skip-Ahead e Alpha Insider e aggiungendo man mano sempre più Xbox Insider fino al lancio pubblico per tutti. L'idea di Xbox Cloud Gaming su console è molto semplice: giocare immediatamente grazie al cloud gaming e con zero necessità di installazione.

Una feature che ovviamente si lega a doppio filo con Xbox Game Pass Ultimate e che punta all'immediatezza e al non dover occupare spazio su hard disk o SSD interni delle console. I giochi disponibili per la fase di test possono essere trovati nella sezione Xbox Game Pass della libreria impostando il filtro Cloud Gaming.

Al di là dell'immediatezza e della possibilità di giocare senza installazione e spazio occupato su disco, Xbox Cloud Gaming su console è particolarmente interessante perché permetterà ai possessori di Xbox One di giocare ai titoli next-gen che in futuro potrebbero essere lanciati solo su Xbox Series X/S in quello che è un altro passo per andare oltre il concetto di generazione che Phil Spencer e soci, ormai da anni, sembrano voler abbandonare pressoché totalmente.

Per il momento ci troviamo solo di fronte a una beta e com'è comprensibile ci potrebbero essere diversi problemi almeno in parte già elencati da Microsoft stessa nel link che trovate qui sotto.

Dal punto di vista del consumatore dotato di una buona connessione internet l'arrivo di Xbox Cloud Gaming su console è molto interessante: immaginate di poter giocare all'esclusiva Xbox Series X/S (e PC) Starfield anche su Xbox One e senza compromessi senza la necessità di comprare l'ultimo hardware della casa di Redmond. Una possibilità notevole non credete?

Fonte: Xbox Wire