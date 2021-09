Xbox Cloud Gaming sbarca in Giappone, Messico, Brasile e Australia

Nella giornata di oggi durante il Tokyo Game Show si è svolto l'evento di Xbox e, come abbiamo visto, la società di Redmond non è passata inosservata. Durante l'evento Xbox ha infatti annunciato l'arrivo di Scarlet Nexus oggi su Xbox Game Pass.

Tuttavia questa non è stata l'unica notizia condivisa dalla società: una delle grandi sorprese è arrivata con Xbox Cloud Gaming e all'annuncio della sua disponibilità in quattro nuovi paesi. Grazie all'arrivo di Xbox Cloud Gaming, tutti gli utenti di Xbox Game Pass Ultimate sia in Messico che in Brasile potranno godere degli oltre 100 giochi disponibili sul servizio e, soprattutto, non dovranno aspettare molto visto che il servizio sarà disponibile dalla giornata di oggi.

Assieme al Messico e al Brasile, dal 1° ottobre anche Giappone e Australia si uniranno all'elenco dei paesi che potranno usufruire del servizio di cloud gaming Xbox. Con l'arrivo di Xbox Cloud Gaming in Messico, Brasile, Giappone e Australia, ci sono ora un totale di 26 paesi in cui possiamo trovare il servizio disponibile.

"Dal momento che il cloud gaming è alimentato da console Xbox Series X personalizzate, ciò significa che questi giochi vengono riprodotti su una Xbox nel cloud, portando tempi di caricamento più rapidi e frame rate migliorati all'esperienza di gioco", spiega Catherine Gluckstein, capo di Microsoft Project xCloud.

Fonte: Xbox