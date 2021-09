Xbox Series X/S, il supporto al Dolby Vision è ora disponibile

Microsoft porta oggi il supporto per i giochi Dolby Vision sulle sue console Xbox Series X/S. La funzionalità è in fase di test da maggio e sarà disponibile in più di 100 giochi HDR. Mentre Xbox supporta da anni lo standard HDR10, il gioco Dolby Vision appare per primo sulle console Xbox e offre supporto per i metadati dinamici. Microsoft afferma che ciò dovrebbe comportare "luci più luminose, contrasto più nitido e colori più vivaci".

"Ci sono più di 100 titoli HDR di nuova generazione ottimizzati per Series X/S che presenteranno Dolby Vision oggi, e in futuro vedrete più giochi come Halo Infinite sfruttare appieno Dolby Vision", spiega Katie Slattery, Responsabile del programma Xbox presso Microsoft. Microsoft ha collaborato con Dolby per portare alcuni vantaggi di Dolby Vision ai giochi HDR10 e Auto HDR esistenti.

Gli sviluppatori possono scegliere tra l'integrazione di Dolby Vision nel proprio motore di gioco o l'utilizzo della tecnologia Dolby Vision integrata nella piattaforma per sviluppatori Xbox. I giochi che utilizzano Auto HDR non sono veri giochi Dolby Vision, ma Microsoft afferma che trarranno vantaggio dalla tecnologia di mappatura Dolby Vision su Xbox per visualizzare immagini più accurate sui televisori Dolby Vision.

Avrete bisogno di una TV Dolby Vision compatibile per sfruttare questa nuova funzionalità sulle console Xbox Series X/S e Microsoft consiglia inoltre di abilitare la modalità automatica a bassa latenza (ALLM). Dolby Vision è compatibile con i giochi ALLM, Variable Refresh Rate (VRR) e 120Hz.

Fonte: Xbox