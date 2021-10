Xbox vuole sempre più giochi giapponesi. La promessa di Phil Spencer

Phil Spencer ha presenziato durante il Tokyo Game Show mostrando le novità per quanto riguarda Xbox. Secondo quanto riportato dal boss, la società sta pensando ad aumentare l'elenco di titoli giapponesi "ogni singolo giorno".

"Lavoriamo ogni giorno con gli editori giapponesi per aumentare la nostra gamma di giochi giapponesi su Xbox. Sappiamo che è molto importante per i fan e i clienti su Xbox", ha detto Spencer durante la presentazione. Spencer ha continuato affermando che ci sono oltre 100 titoli sviluppati in Giappone attualmente disponibili nell'elenco di Xbox Game Pass.

Oltre a Spencer l'intervista vede Shinji Mikami di Tango Gameworks parlare durante l'evento Xbox. Il co-creatore di Resident Evil non solo ha fatto una serie di domande a Phil Spencer, ma ha anche dichiarato che il team di sviluppo, ha in cantiere un nuovo gioco oltre a Ghostwire Tokyo che sappiamo essere un gioco che verrà lanciato come esclusiva console su PlayStation 5.

Del nuovo gioco non ci sono ulteriori dettagli, se non che è diretto da John Johanas: probabilmente le informazioni arriveranno più in là nel tempo.

